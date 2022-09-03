У Києві запровадили спецперепустки нового формату: що змінилося

Причина – підробка документів та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години.

У Києві від 1 вересня запровадили спецперепустки нового формату зі складнішою системою захисту.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"Столиця від 1 вересня ввела в дію спецперепустки нового формату. Причина – підробка документів та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години. Саме тому нові перепустки матимуть складнішу систему захисту", - йдеться у повідомленні.

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Водночас у комендатурі міста наголошують, що цивільні особи, громадські організації, благодійні фонди, спілки, об’єднання, групи зазначеними перепустками забезпечуватися не будуть.

Киян просять дотримуватися правил комендантської години та режиму світломаскування.

Комендантська година у Києві триває від 23:00 до 05:00. Закладам громадського харчування дозволено працювати до 22:00.

Нагадаємо, у Києві місцеві мешканці просили скоротити тривалість комендантської години на дві години. Відповідна петиція на початку серпня з'явилася на сайті Київської міської ради. Вона зібрала 6 665 підписів і не була підтримана.

Які покарання чекають на порушників комендантської години

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