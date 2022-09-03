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Приревнував до дружини: у Києві чоловік зарізав товариша

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Приревнував до дружини: у Києві чоловік зарізав товариша

Фото: Поліція Києва / Facebook

У Києві суд призначив покарання чоловіку, який через ревнощі вбив товариша.

За свій вчинок зловмисник дев’ять років перебуватиме у в’язниці.

Про це повідомили у поліції Києва.

До правоохоронців надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела вони виявили тіло чоловіка із ножовим пораненням грудей.

Працівники поліції з’ясували, що під час застілля зловмисник приревнував свою цивільну дружину до товариша, через що в них виникла суперечка. Згодом, коли конфлікт не вийшло вирішити словесно, правопорушник вдарив чоловіка кухонним ножем у груди. Від отриманого поранення 47-річний потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали 29-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили з місця події ніж, який направили на проведення відповідної експертизи. З’ясовано, що затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійних нападів та крадіжок в інших районах столиці.

Чоловікові призначено покарання у виді дев’яти років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області молодик проломив товаришу голову лопатою, якою копав могили.

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