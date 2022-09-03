Приревнував до дружини: у Києві чоловік зарізав товариша

У Києві суд призначив покарання чоловіку, який через ревнощі вбив товариша.

За свій вчинок зловмисник дев’ять років перебуватиме у в’язниці.

Про це повідомили у поліції Києва.

До правоохоронців надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела вони виявили тіло чоловіка із ножовим пораненням грудей.

Також читайте Вечеря закінчилася вбивством: в Одеській області чоловік жорстоко розправився з товаришем

Працівники поліції з’ясували, що під час застілля зловмисник приревнував свою цивільну дружину до товариша, через що в них виникла суперечка. Згодом, коли конфлікт не вийшло вирішити словесно, правопорушник вдарив чоловіка кухонним ножем у груди. Від отриманого поранення 47-річний потерпілий помер на місці.



Поліцейські затримали 29-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили з місця події ніж, який направили на проведення відповідної експертизи. З’ясовано, що затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійних нападів та крадіжок в інших районах столиці.



Чоловікові призначено покарання у виді дев’яти років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області молодик проломив товаришу голову лопатою, якою копав могили.

Поліцейському загрожує довічне ув'язнення за вбивство бійця тероборони в Рівному

Читайте також: