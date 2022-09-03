В Киеве ввели спецпропуска нового формата: что изменилось

Причина – подделка документов и нарушение порядка передвижения во время действия комендантского часа.

В Киеве с 1 сентября ввели спецпропуска нового формата с более сложной системой защиты.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

"Столица с 1 сентября ввела в действие спецпропуск нового формата. Причина – подделка документов и нарушением порядка передвижения во время действия комендантского часа. Именно поэтому новые пропуска будут иметь более сложную систему защиты", — говорится в сообщении.

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В комендатуре города подчеркивают, что гражданские лица, общественные организации, благотворительные фонды, союзы, объединения, группы указанными пропусками обеспечиваться не будут.

Киевлян просят соблюдать правила комендантского часа и режим светомаскировки.

Комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 05:00. Заведениям общепита разрешено работать до 22:00.

Напомним, в Киеве местные жители просили сократить продолжительность комендантского часа на два часа. Соответствующая петиция в начале августа появилась на сайте Киевского городского совета. Она собрала 6 665 подписей и не была поддержана.

Какие наказания ждут нарушителей комендантского часа

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