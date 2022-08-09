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У Києві просять змінити тривалість комендантської години

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У Києві просять змінити тривалість комендантської години

Кияни просять скоротити комендантську годину, щоб довше їздив громадський транспорт.

У Києві місцеві мешканці просять скоротити тривалість комендантської години на дві години.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради.

"У зв'язку з тим, що припинення руху транспорту о 21-30 пояснюють комендантською годиною, яка починається о 23-00, пропоную зменшити комендантську годину, а саме, щоб вона починалася з 1-00 ночі", - йдеться у тексті звернення.

Нагадаємо, у Києві тимчасово скасували оплату за паркування авто на муніципальних майданчиках.

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