Сестрички загинули напередодні: на Київщині чотирирічний хлопчик помер від отруєння грибами

На Київщині чотирирічний хлопчик помер від отруєння грибами.

Напередодні загинули дві його сестрички - 9 і 18 років.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Тільки вчора ми повідомляли про смерть двох сестричок зі Сквири, Катерини та Лізи, які напередодні були госпіталізовані в лікарню з гострим отруєнням. В ніч же на 2 вересня помер і їх малолітній братик Матвій, який теж того трагічного вечора куштував отруєну вечерю", - зазначив Нєбитов.

Керівник поліції Київщини закликав дорослих бути обачними під час вживання грибів та унеможливити ризики для дітей.

"У разі ж поганого самопочуття після вживання грибів, одразу телефонуйте на спецлінію "103", - додав він.

Нагадаємо, на Київщині від отруєння грибами загинули сестри 9 і 18 років. Старша дівчина зі своїм нареченим зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю та пригостили молодшу сестру. Як з'ясувалося згодом, цю смертельну вечерю скуштував і їхній молодший братик.

Як вберегтися від отруєння грибами – лікарка-токсиколог

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