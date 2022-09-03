У Києві запрацює оплата проїзду банківською карткою у громадському транспорті

У столиці дозволили оплачувати проїзд у громадському транспорті банківською карткою.

Влада Києва підтримала пропозицію містян запровадити оплату за проїзд банківською карткою в усіх видах громадського транспорту. Відповідна петиція зібрала необхідну кількість голосів, її розглянув мер Віталій Кличко.

Про це повідомляється в розділі "Петиції" на сайті КМДА.

"Технічні засоби АСОП (Автоматизованої системи оплати проїзду), які встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства "Київпастранс", технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, у київському метро від понеділка, 5 вересня, скоротять інтервал руху поїздів.

Читайте також: