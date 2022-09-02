Унаслідок ДТП 74-річного кермувальника ровера з травмами ушпиталили до медичного закладу.

У Києві чоловік на електросамокаті протаранив велосипедиста.

Аварія сталася вчора, 1 вересня, близько 16-ї години, на вулиці Великій Окружній у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Попередньо, користувач електросамоката, під час випередження, не дотримався безпечного інтервалу й здійснив зіткнення з велосипедистом.

Унаслідок ДТП 74-річного кермувальника ровера з травмами ушпиталили до медичного закладу.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, на Закарпатті сім'я на авто злетіла в річку з моста, де тривали ремонтні роботи.

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