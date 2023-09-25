У Києві зафіксовано температурний рекорд

У столиці 23 вересня було найтеплішим за всю історію спостережень.

У Києві зафіксували температурний рекорд. 23 вересня було найтеплішим за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +20,6°С", - йдеться у повідомленні.

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Цей показник перевищив попередній рекордний 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С.

Нагадаємо, цьогорічне літо стало одним з найтепліших у Києві від 1881 року. За даними мереоспостережень, середня температура повітря влітку у Києві склала +21,6ºС, що на 1,2ºС перевищило кліматичну норму. Як зазначають синоптики, найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було зафіксовано у серпні.

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