У Києві діятимуть нові перепустки для пересування у комендантську годину: що робити зі старими

У Києві діятимуть нові перепустки на авто для поїздок у комендантську годину.

У Києві від 25 вересня запроваджуються перепустки нового формату для автомобілів для пересування містом під час комендантської години.

Про це повідомляє КМВА.

Перепустки старого зразка треба повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку.

"Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Він також нагадав, що перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці.

"Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових", - додав Попко.

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