Підпал у "Котохаті" та загибель семи тварин у Києві: відкрито ще одне провадження

Під час пожежі у притулку для котів в Голосіївському районі міста загинуло сім тварин.

У ніч проти 23 вересня у Голосіївському районі Києва сталася пожежа у притулку для котів. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Києва.

Під час пожежі у притулку для тварин загинули сім котиків. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі деталі події.

Нагадаємо, що 23 вересня близько 23:00 години на вулиці Заболотного сталася пожежа у притулку для тварин. Рятувальники ДСНС загасили полум’я. На місці працювала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, сім з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доправлені у ветеринарну клініку.

Слідчі Голосіївського управління поліції спочатку, 24 вересня, розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки, а в понеділок, 25 вересня, за ч. 3 ст. 299 - жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України.

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