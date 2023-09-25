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Троє людей загинули у ДТП з вантажівкою на Київщині: подробиці, фото

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Троє людей загинули у ДТП з вантажівкою на Київщині: подробиці, фото

Смертельна аварія на автодорозі Бориспіль – Дударків / Фото: www.youtube.com/Поліція Київщини

На трасі відбулося зіткнення між автомобілем Ford та вантажівкою Renault, яка потім з’їхала в кювет та перекинулася.

Троє людей загинули у ДТП з вантажівкою на Київщині.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Аварія сталася на автодорозі Бориспіль-Дударків 23 вересня, близько 22 години. Попередньо, відбулося зіткнення між автомобілем Ford та вантажівкою Renault, яка в потім з'їхала у кювет та перекинулася.

У результаті ДТП мешканці Рівненщини — 24-річний водій та 31-річний пасажир вантажівки загинули на місці події. Мешканець столиці, 54-водій легковика, помер у лікарні.

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Фото: Поліція Київщини

За цим фактом слідчі слідчого управління поліції Київщини проводять досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 ККУ).

Нагадаємо, у Миколаївській області сталася потрійна ДТП: загинули хлопець і дівчина.

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Дата публікації
Перегляди
527
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