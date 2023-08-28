У Києві зафіксовано три температурних рекорди

Максимальна температура повітря 27 серпня після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

У Києві в неділю, 27 серпня, зафіксували три температурних рекорди.

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила у Facebook.

"Ніч на неділю у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°C. Попереднє рекордне значення 2022 року перевищено на 0,8°С", - йдеться в повідомленні.

Водночас максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму – на 8,0°С.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз, якою буде осінь в Україні. Зокрема, синоптикиня Віра Балабух повідомляє, що в першій половині вересня на значній території країни ще зберігатиметься тепла погода.

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