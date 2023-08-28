У Києві 4 елітні авто потрапили в ДТП: серед учасників аварії – блогерка Квіткова (фото, відео)

За словами Квіткової, у її Lexus в'їхали Mustang і Tesla.

У Святошинському районі Києва 27 серпня чотири елітні авто потрапили в ДТП. За кермом однієї з машин перебувала відома блогерка Даша Квіткова.

Про це повідомили в Kyiv Operativ.

За повідомленням пабліка, просто посеред перехрестя на Академмістечку зіткнулися автомобілі Ford Mustang, Lexus та дві машини Tesla. За кермом Lexus перебувала відома українська блогерка Даша Квіткова, яка підтвердила свою участь а варії.

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Очевидці інциденту стверджують, що авто Квіткова начебто їхало на червоний сигнал світлофора, що і стало причиною аварії.

"Кажуть, що авто вона взяла на тест-драйв і тепер намагається уникнути відповідальності. У ДТП не обійшлося без потерпілих", – йдеться в повідомленні Kyiv Operativ.

Зауважимо, що обставини та причини автопригоди повинні встановити правоохоронці.

У Києві зіткнулися 4 елітні авто: серед них – машина з Квітковою

ДТП в Києві 27 серпня за участю 4 авто / Фото: Kyiv Operativ

ДТП в Києві 27 серпня за участю 4 авто / Фото: Kyiv Operativ

Коментар Квіткової про ДТП

Блогерка у своєму Instagram підтвердила, що потрапила в аварію. За її словами, всі учасники ДТП живі-здорові.

"Так, я потрапила вчора в ДТП. Але найголовніше – що ми всі живі-здорові і з нами все добре. Я їхала в пологовий до Тані на виписку, але недоїхала, бо повертала на перехрестя разом з машинами, я була у потоці, їхала останньою і в секунду мені в бік "Лексуса", за яким я була за кермом, в’їхало дві машини. Це Mustang та Tesla", – розповіла Квіткова у сторіз.

Даша Квіткова повідомила, що потрапила в ДТП у Києві / Скриншот

До слова, 25 серпня на півночі Італії автобус із українцями зіткнувся з фурою. Внаслідок аварії постраждали 15 людей, четверо з яких перебувають у тяжкому стані.

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