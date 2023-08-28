У Києві спалахнула масштабна пожежа у центрі міста (фото, відео)

У столиці України спалахнула масштабна пожежа у центрі. У соціальних мережах повідомляють про стовп чорного диму, який піднімається в небо поруч з будівлею Національного цирку.

В ДСНС Києва нам повідомили, що попередньо горить відселена будівля

"Загорання сталося у Шевченківському районі, на вулиці Димитрівській, 4. Підрозділи рятувальників вже прямують на місце. Загорання розпочалося у відселеній будівлі", - повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

Поки інформація про постраждалих відсутня.

Пожежа у Києві Фото: Реальний Київ

Пожежники вже прямують до місця подій.

Пожежа у Києві Фото: Реальний Київ

Через пожежу затримують рух трамваїв №18 по вул. Дмитрівська, 44а в обох напрямках.

На місце викликано відповідальну службу міста.

Нагадаємо, днями у Києві на Печерську виникла пожежа у житловому будинку. Мешканців евакуйовували до найближчої школі. Всі комунальники працювали на місті події.

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