Вибивали гроші з бізнесменів: у Києві судитимуть рекетирів, що маскувалися під бійців добробатів

Бандити вчинили серію підпалів майна потерпілих та погрожували їм та їх родичам фізичною розправою.

У Києві перед судом постане організована злочинна група на чолі із кримінальним авторитетом на прізвисько "Лєший".

Про це повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Зазначимо, у лютому цього року слідчі поліції Києва за оперативного супроводження співробітників карного розшуку та Служби безпеки України викрили злочинне угрупування, учасники якого вчиняли особливо тяжкі злочини на території столиці. Фігуранти, маючи на меті особисте збагачення, впродовж 2021-2022 років систематично перешкоджали діяльності столичних підприємців та вимагали від них гроші за "дозвіл" на безперешкодне введення бізнесу, суми яких варіювалися від 40 тисяч до 80 тисяч доларів США.

Окрім цього, від підприємців зловмисники вимагали здійснити продаж об’єктів нерухомості на користь останніх за цінами вдвічі нижче ринкової, а у разі відмови погрожували власникам та членам їх сімей застосуванням зброї та спричиненням тілесних ушкоджень.

Не досягнувши злочинної мети, порушники вдались до серії підпалів особистого майна потерпілих, серед яких елітний транспортний засіб та нежитлові будівлі комерційного призначення, спричинивши власникам мільйонні збитки.

Учасників злочинної організації було затримано під час отримання ними 5100 доларів США, наданими підприємцем у якості першочергового внеску для отримання гарантій щодо власної безпеки.

В рамках проведеного комплексу слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази – документи, зброю, засоби зв’язку, а також 400 тисяч доларів США, які становили собою так звану "злочинну касу". За клопотанням слідчих на вилучені кошти, а також на все майно підозрюваних судом накладені арешти.

Бандитам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна

Досудове розслідування здійснювалось за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 255 – створення злочинної організації особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, керівництво і участь у ній;

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 – вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану;

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 – умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу;

ч. 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах особою, яка має доступ до неї, що призвели до її витоку.

Фігурантам було повідомлено про підозри у вчиненні злочинів. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальними актами до суду для розгляду справи по суті.

Організатору та спільникам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому СБУ знешкодила злочинну організацію, яка під виглядом добробатів тероризувала і залякувала мешканців Києва. Угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько "Лєший". Зловмисник причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств. Також серед організаторів банди були двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО.