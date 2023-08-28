В Киеве зафиксировано три температурных рекорда

Максимальная температура воздуха 27 августа после полудня достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

В Киеве в воскресенье, 27 августа, зафиксировали три температурных рекорда.

Об этом Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила в Facebook.

"Ночь на воскресенье в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°C. Предыдущее рекордное значение 2022 года превышено на 0,8°С", — говорится в сообщении.

В то же время, максимальная температура воздуха после полудня достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +26,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель в прошлом году сразу на 2,3°С, а климатическую норму – на 0,8°С.

Напомним, синоптики сделали прогноз, какой будет осень в Украине. В частности, синоптик Вера Балабух сообщает, что в первой половине сентября на значительной территории страны еще будет сохраняться теплая погода.

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