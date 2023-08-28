Працівник "Київводоканалу" погорів на півмільйонному хабарі: фото

Працівники "Київводоканалу" вигадали схему отримання неправомірної вигоди від підприємця, який ззаймається техобслуговуванням та ремонтом автівок.

Правоохоронці викрили працівника Київводоканалу і посередника, які вимагали у підприємця пів мільйона гривень за відновлення водопостачання.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури посадовцю ПрАТ АК “Київводоканал” та директору приватної фірми повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

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За даними слідства, у 2023 році працівники "Київводоканалу" розробили схему отримання неправомірної вигоди від представника підприємства, що здійснює техобслуговування та ремонт автомобілів.

Щоб змусити бізнесмена платити їм кошти, зловмисники умисно відключили об’єкт від централізованого водопостачання, створивши перешкоди для здійснення підприємницької діяльності.

Фото: Офіс генпрокурора

Працівники водоканалу заявили, що для відновлення водопостачання необхідно виконати великий обсяг складних робіт, які мають бути узгоджені на різних рівнях з іншими установами.

Фото: Офіс генпрокурора

Після безрезультатних зустрічей бізнесмена зі службовими особами "Київводоканалу" останні порадили для розв'язання проблем звернутися до приватної фірми.

Директор цієї фірми запропонував підприємцю надати йому 500 тисяч гривень для розв'язання проблеми із водоканалом.

Пів мільйона гривень за укладання договору з водопостачання / Фото: Офіс генпрокурора

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу хабаря співробітнику "Київводоканалу" через директора фірми-посередника.

Встановлюються інші особи, які причетні до вчинення цього злочину.

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