В столице 23 сентября было самым теплым за всю историю наблюдений.

В Киеве зафиксирован температурный рекорд. 23 сентября было самым теплым за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 23 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила +20,6°С", — говорится в сообщении.

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Этот показатель превысил предыдущий рекордный 1927 на 0,2°С, а климатическую норму — на 7,1°С.

Напомним, нынешнее лето стало одним из самых теплых в Киеве с 1881 года. По данным меронаблюдений, средняя температура воздуха летом в Киеве составила +21,6ºС, что на 1,2ºС превысило климатическую норму. Как отмечают синоптики, наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было зафиксировано в августе.

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