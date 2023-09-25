Поджог в "Котохате" и гибель семи животных в Киеве: открыто еще одно производство

Во время пожара в приюте для кошек в Голосеевском районе города погибли семь животных.

В ночь на 23 сентября в Голосеевском районе Киева произошел пожар в приюте для котов. По факту жестокого обращения с животными следователи начали уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Во время пожара в приюте для животных погибли семь котиков. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Напомним, что 23 сентября около 23:00 часов на улице Заболотного произошел пожар в приюте для животных. Спасатели ГСЧС потушили пламя. На месте работала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

Предварительно установлено, что в приюте находились около 60 кошек, семь из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.

Следователи Голосеевского управления полиции сначала, 24 сентября, начали расследование по ч. 2 ст. 194 — умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия, а в понедельник, 25 сентября, по ч. 3 ст. 299 – жестокое обращение с животными Уголовного кодекса Украины.

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