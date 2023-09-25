Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Киевской области: подробности, фото

На трассе произошло столкновение между автомобилем Ford и грузовиком Renault, который затем съехал в кювет и перекинулся.

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Киевской области.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Авария произошла на автодороге Борисполь-Дударков 23 сентября, около 22 часов. Предварительно, произошло столкновение между автомобилем Ford и грузовиком Renault, который затем съехал в кювет и перекинулся.

В результате ДТП жители Ровенской области — 24-летний водитель и 31-летний пассажир грузовика погибли на месте происшествия. Житель столицы, 54-водитель легковушки, умер в больнице.

Фото: Полиция Киевщины

По этому факту следователи следственного управления полиции Киевской области проводят досудебное расследование (ч. 3 ст. 286 УК).

Напомним, в Николаевской области произошло тройное ДТП: погибли парень и девушка.

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