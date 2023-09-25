Насиловали беременных и детей во время оккупации Киевщины: дело двух военных РФ направлено в суд (видео)

Среди пострадавших от деяний захватчиков – беременная женщина, пятилетний ребенок и еще две несовершеннолетние девушки, 2004 и 2007 года рождения.

Следователи Нацполиции направили в суд дело двух российских военных, которые угрожали оружием и насиловали беременных и детей во время оккупации Киевской области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Речь идет о 29-летнем и 32-летнем старших снайперах стрелковой роты 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа из Самары, которые во время оккупации Киевской области совершили сексуальное насилие над 12 местными жителями.

Среди пострадавших — беременная женщина и пятилетний ребенок

По данным следствия, преступники во время проверки паспортов целенаправленно определяли дома, в которых проживали молодые женщины, врывались в их дома и под угрозой огнестрельного оружия совершали над ними сексуальное насилие.

Оккупантам были безразличны их возраст и состояние. Среди пострадавших от их действий — беременная женщина, пятилетний ребенок и еще две несовершеннолетние девушки, 2004 и 2007 года рождения.

В марте 2023 года следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и оперативного сопровождения Службы безопасности Украины сообщили оккупантам о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц и связанное с жестоким обращением к гражданскому населению (ч. 2 ст. 28 .1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Оккупантам грозит до 12 лет лишения свободы.

оккупанты-насильники / Фото: Национальная полиция Украины

Расследование военных преступлений на деоккупированных территориях продолжается. Для их эффективного документирования и идентификации военных преступников на базе Главного следственного управления создано:

два специализированных управления: организации расследования и документирования военных преступлений;

штаб документирования военных преступлений россиян в Буче, где полицейские и другие ведущие специалисты документируют и прорабатывают показания потерпевших и свидетелей зверств, совершенных оккупантами в Киевской области.

❗️ Угрожали оружием и насиловали беременных и детей: следователи Нацполиции направили в суд дело двух российских военных ❗️ Угрожали оружием и насиловали беременных и детей: следователи Нацполиции направили в суд дело двух российских военных. которые во время оккупации Киевской области совершили сексуальное насилие над двенадцатью местными жителями По данным следствия, преступники во время проверки паспортов целенаправленно определяли дома, в которых проживали молодые женщины, вдирались в их дома и под угрозой огнестрельного оружия совершали над ними сексуальное насилие. Оккупантам было безразлично их возраст и состояние. Среди пострадавших от их действий — беременная женщина, пятилетний ребенок и еще две несовершеннолетние девушки, 2004 и 2007 года рождения. В марте 2023 года следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и оперативного сопровождения Службы безопасности Украины сообщили оккупантам о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц и связанное с жестоким обращением к гражданскому населению (ч. 2 ст. 28 .1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Оккупантам грозит до 12 лет лишения свободы. Напомним: расследование военных преступлений на деоккупированных территориях продолжается. Для их эффективного документирования и идентификации военных преступников на базе Главного следственного управления создано: ✔️Два специализированных управления: организации расследования и документирования военных преступлений ✔️Штаб документирования военных преступлений россиян в Буче, где полицейские и другие ведущие специалисты документируют и прорабатывают показания, совершенных оккупантами в Киевской области. Если вы, ваши друзья, знакомые, соседи или родственники стали свидетелем или потерпевшим от военных преступлений: Приходите по адресу: г. Буча, ул. Энергетиков, 2. Публичная библиотека Бучанского общества ☎️ Обращайтесь по телефону: +380680461655 ➡️ Или переходите по ссылке и оставляйте показания в телеграмм-канале «Военные преступления Киевская область» https://t.me/+CWFuF4bFOB5 Опубликовано Национальная полиция Украины Понедельник, 25 сентября 2023 г.

Куда обращаться свидетелям или потерпевшим

Если вы, ваши друзья, знакомые, соседи или родственники стали свидетелем или потерпевшим от военных преступлений:

приходите по адресу: г. Буча, ул. Энергетиков, 2. Публичная библиотека Бучанской громады

обращайтесь по телефону: +38 068 046 1655

или переходите по ссылке и оставляйте показания в телеграмм-канале "Военные преступления Киевская область" https://t.me/+CWFuF4bFOBw5YjU6

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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