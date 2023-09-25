В Киеве будут действовать новые пропуски для передвижения в комендантский час: что делать со старыми

В Киеве будут действовать новые пропуска на авто для поездок в комендантский час.

В Киеве с 25 сентября вводятся пропуски нового формата для автомобилей для передвижения по городу во время комендантского часа.

Об этом сообщает КМВА.

Пропуска старого образца следует вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка.

"Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Согласно процедуре, старые пропуски должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка", — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

Он также напомнил, что пропуск запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте.

"Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных", — добавил Попко.

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