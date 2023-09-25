В Киеве будут действовать новые пропуски для передвижения в комендантский час: что делать со старыми

В Киеве будут действовать новые пропуска на авто для поездок в комендантский час.
В Киеве с 25 сентября вводятся пропуски нового формата для автомобилей для передвижения по городу во время комендантского часа.
Об этом сообщает КМВА.
Пропуска старого образца следует вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка.
"Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Согласно процедуре, старые пропуски должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка", — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.
Он также напомнил, что пропуск запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте.
"Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных", — добавил Попко.
Напомним, владелица "Котохаты", где на днях произошел пожар, рассказала о конфликтах из-за приюта для кошек.
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