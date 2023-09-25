Ґвалтували вагітних та дітей під час окупації Київщини: справу двох військових РФ скеровано до суду (відео)

Серед потерпілих від діянь загарбників – вагітна жінка, пʼятирічна дитина та ще двоє неповнолітніх дівчат, 2004 та 2007 року народження.

Слідчі Нацполіції скерували до суду справу двох російських військових, які погрожували зброєю і ґвалтували вагітних та дітей під час окупації Київської області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Йдеться про 29-річного та 32-річного старших снайперів стрілецької роти 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу з Самари, які під час окупації Київської області вчинили сексуальне насилля над 12 місцевими мешканцями.

Серед потерпілих — вагітна жінка та пʼятирічна дитина

За даними слідства, злочинці під час перевірки паспортів цілеспрямовано визначали будинки, в яких проживали молоді жінки, вдиралися до їх осель та під погрозою вогнепальної зброї чинили над ними сексуальне насилля.

Окупантам було байдуже на їх вік та стан. Серед потерпілих від їх діянь — вагітна жінка, пʼятирічна дитина та ще двоє неповнолітніх дівчат, 2004 та 2007 року народження.

У березні 2023 слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора та оперативного супроводу Служби безпеки України повідомили окупантам про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з жорстоким поводженням до цивільного населення (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Окупантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Окупанти-ґвалтівники / Фото: Національна поліція України

Розслідування воєнних злочинів на деокупованих територіях триває. Для їх ефективного документування та ідентифікації військових злочинців на базі Головного слідчого управління створено:

два спеціалізованих управління: організації розслідування та документування воєнних злочинів;

штаб документування воєнних злочинів росіян у Бучі, де поліцейські та інші провідні спеціалісти документують та опрацьовують свідчення потерпілих та свідків звірств, вчинених окупантами у Київській області.

❗️ Погрожували зброєю і ґвалтували вагітних та дітей: слідчі Нацполіції скерували до суду справу двох російських військових ❗️ Погрожували зброєю і ґвалтували вагітних та дітей: слідчі Нацполіції скерували до суду справу двох російських військових Йдеться про 29-річного та 32-річного старших снайперів стрілецької роти 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу з Самари, які під час окупації Київської області вчинили сексуальне насилля над дванадцятьма місцевими мешканцями За даними слідства, злочинці під час перевірки паспортів цілеспрямовано визначали будинки, в яких проживали молоді жінки, вдиралися до їх осель та під погрозою вогнепальної зброї чинили над ними сексуальне насилля. Окупантам було байдуже на їх вік та стан. Серед потерпілих від їх діянь — вагітна жінка, пʼятирічна дитина та ще двоє неповнолітніх дівчат, 2004 та 2007 року народження. У березні 2023 слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора та оперативного супроводу Служби безпеки України повідомили окупантам про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з жорстоким поводженням до цивільного населення (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Окупантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Нагадуємо: розслідування воєнних злочинів на деокупованих територіях триває. Для їх ефективного документування та ідентифікації військових злочинців на базі Головного слідчого управління створено: ✔️Два спеціалізованих управління: організації розслідування та документування воєнних злочинів ✔️Штаб документування воєнних злочинів росіян у Бучі, де поліцейські та інші провідні спеціалісти документують та опрацьовують свідчення потерпілих та свідків звірств, вчинених окупантами у Київській області. Якщо ви, ваші друзі, знайомі, сусіди чи родичі стали свідком або потерпілим від воєнних злочинів: Приходьте за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 2. Публічна бібліотека Бучанської громади ☎️ Звертайтеся за телефоном: +380680461655 ➡️ Або переходьте за посиланням та залишайте свідчення у телеграм-каналі «Воєнні злочини Київська область» https://t.me/+CWFuF4bFOBw5YjU6 Опубліковано Національна поліція України Понеділок, 25 вересня 2023 р.

Куди звертатися свідкам або потерпілим

Якщо ви, ваші друзі, знайомі, сусіди чи родичі стали свідком або потерпілим від воєнних злочинів:

приходьте за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 2. Публічна бібліотека Бучанської громади

звертайтеся за телефоном: +38 068 046 1655

або переходьте за посиланням та залишайте свідчення у телеграм-каналі "Воєнні злочини Київська область" https://t.me/+CWFuF4bFOBw5YjU6

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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