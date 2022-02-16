У Києві з Дніпра виловили оголений труп: відео

У Києві з Дніпра виловили оголений труп: відео

На вигляд загиблому близько 30 років.

У Печерському районі Києва поблизу мосту Метро виявили тіло чоловіка.

Оголений труп чоловіка дістали з Дніпра.

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Про це повідомляє паблік "Вартові Еспресо".

На вигляд загиблому близько 30 років.

Було це самогубство чи, можливо, вбивство – з’ясують правоохоронці.

У Києві знайшли тіло темношкірого чоловіка У Печерському районі столиці на вулиці Набережній поблизу мосту Метро виявили труп темношкірого чоловіка. Як попередньо вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, оголений труп чоловіка дістали з Дніпра. На вигляд йому близько 30 років. Було це самогубство чи, можливо, вбивство - з'ясують слідчі. На місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які і мають встановити подробиці трагедії. Опубліковано Вартові еспресо Середа, 16 лютого 2022 р.

На місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які і мають встановити подробиці трагедії.

Нагадаємо, у Києві патрульні врятували хлопця, який хотів стрибнути з вікна багатоповерхівки. Копи схопили його за ноги останньої миті.

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