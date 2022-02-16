В Киеве из Днепра выловили обнаженный труп: видео

В Киеве из Днепра выловили обнаженный труп: видео

На вид погибшему около 30 лет.

В Печерском районе Киева близ моста Метро обнаружили тело мужчины.

Обнаженный труп мужчину достали из Днепра.

Также читайте Киллер был одет в лыжный костюм: подробности убийства мужчины в стоматкабинете в Яремче

Об этом сообщает паблик "Вартові Еспресо".

На вид погибшему около 30 лет.

Было ли это самоубийство или, возможно, убийство – выяснят правоохранители.

В Киеве нашли тело темнокожего мужчины В Печерском районе столицы на улице Набережной у моста Метро обнаружили труп темнокожего мужчины. Как предварительно удалось узнать Стражам Эспрессо, обнаженный труп мужчины достали из Днепра. На вид ему около 30 лет. Было ли это самоубийство или, возможно, убийство – выяснят следователи. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые должны установить подробности трагедии. Опубликовано Стражи эспрессо Среда, 16 февраля 2022 г.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые должны установить подробности трагедии.

Напомним, в Киеве патрульные спасли парня, который хотел выпрыгнуть из окна многоэтажки. Копы схватили его за ноги в последний момент.

Читайте также: