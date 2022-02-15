Готував протести в Києві, звинувачував військових ЗСУ в обстрілах мирних мешканців: викрито чоловіка, який працював на кураторів з РФ

Готував протести в Києві, звинувачував військових ЗСУ в обстрілах мирних мешканців: викрито чоловіка, який працював на кураторів з РФ

Підозрюваний надавав допомогу представникам іноземної організації у проведенні підривної діяльності на шкоду інформаційній безпеці України.

У Києві викрито чоловіка, який працював на кураторів з Росії.

Підозрюваний надавав допомогу представникам іноземної організації у проведенні підривної діяльності на шкоду інформаційній безпеці країни. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

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Про це йдеться у повідомленні Офіса Генпрокрора.

За даними слідства, підозрюваний на замовлення представників ЗМІ Російської Федерації під час виступів на російських телеканалах, які зараз перебувають під санкціями, а також в соціальних мережах розповсюджував недостовірну інформацію з метою маніпулювання суспільною думкою і дискредитації державної влади. Інформація стосувалася нібито перебування України під зовнішнім управлінням, а також він відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.

"У подальшому іноземні організації зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів за матеріальну винагороду протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали створювати потрібну інформаційну картинку для представників російських інформаційних агентств", - йдеться у повідомленні.

В ході обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили переписку з представниками іноземних інформаційних агентств, сценарії масових акцій, гасла виступів, звіти про виконану роботу, банківські карти, перерахунки грошових коштів з іноземних банків.

Допитано ряд свідків, які підтверджують обставини інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення.

Нині час досудове розслідування триває, встановлюються спільники та інші епізоди злочинної діяльності.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі співробітниками Департаменту захисту національної державності та слідчими СБУ.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Києві діяльність потужної "ботоферми", яка використовувалась Росією для розповсюдження деструктивної інформації.

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