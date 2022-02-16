У трансляції Reuters з Майдану Незалежності в Києві пролунав гімн СРСР (відео)

У трансляції Reuters з Майдану Незалежності в Києві пролунав гімн СРСР (відео)

В Reuters пояснили, що сталося.

Під час онлайн-трансляції Reuters з Майдану Незалежності в Києві в ніч на понеділок, 16 лютого, пролунав гімн СРСР.

Про інцидент у Facebook написав киянин, який у цей час дивився трансляцію.

"Reuters увімкнули пряму трансляцію з Майдану під гімн радянського союзу... Не монтаж. Щойно сам записав", - написав Олексій і опублікував шматок відео, де чутно гімн.

В агенції швидко відреагували на галас у Мережі. Продюсер "TV Reuters" в Україні Сергій Каразій пояснив, що камера була встановлена на балконі готелю "Україна". За його словами, вона працює в автоматичному режимі, тобто без оператора.

Чоловік підкреслив, що агенція не може нести відповідальність за те, що відбувається у кадрі.

"Якщо в кадрі трапиться ДТП то це не наша провина. Так само як ми не можемо контролювати звуки великого міста. Не виключаю, що на одному з сусідніх балконів хтось міг включити і гімн Росії. Там багато іноземців. Можуть бути різні. Днями чув, як хтось голосно крутив Вєрку Сердючку. Ну от такі в людей смаки", - написав Каразій у себе в Facebook.

Представник агенції додав, що за допомогою трансляції з Майдану редактори хочуть показати своїм читачам і глядачам, як виглядає Україна.

"Україна є зараз темою номер один в новинах вже протягом кількох тижнів", - пояснив він.

Нагадаємо, що відомий магазин одягу українських дизайнерів у Києві випустив сережки з радянською символікою, забороненою в Україні. Прикрасу продають майже за 20 тисяч гривень.

На Майдані Незалежності в Києві пролунав гімн СРСР

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