"Київ заміновано": поліція шукає вибухівку у столиці

У столиці шукають вибухівку.
У середу, 16 лютого, на електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки об'єктів у Києві.
Про це ТСН.ua повідомили у поліції Києва.
На місця виїхали кінологи і вибухотехніки.
Зазначимо, що пабліки і користувачі у Мережі повідомляють нібито про замінування усього Києва.
У поліції цю інформацію спростували - кажуть, що "заміновано" низку об'єктів" у столиці.
Нагадаємо, що 16 лютого в Україні святкують День єднання. Свято зовсім молоде і було впроваджене указом президента України №53/2022 від 14 лютого 2022 року.
Під час святкування цього свята на всіх будинках і спорудах всіх населених пунктів України рекомендовано підняти державний прапор та додати до одягу жовто-блакитні стрічки.
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