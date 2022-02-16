"Київ заміновано": поліція шукає вибухівку у столиці

У столиці шукають вибухівку.

У середу, 16 лютого, на електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки об'єктів у Києві.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції Києва.

На місця виїхали кінологи і вибухотехніки.

Зазначимо, що пабліки і користувачі у Мережі повідомляють нібито про замінування усього Києва.

У поліції цю інформацію спростували - кажуть, що "заміновано" низку об'єктів" у столиці.

Нагадаємо, що 16 лютого в Україні святкують День єднання. Свято зовсім молоде і було впроваджене указом президента України №53/2022 від 14 лютого 2022 року.

Під час святкування цього свята на всіх будинках і спорудах всіх населених пунктів України рекомендовано підняти державний прапор та додати до одягу жовто-блакитні стрічки.

Кіберфахівці СБУ ліквідували дві "ботоферми", які сіяли паніку псевдозамінуваннями | Новини України

Читайте також: