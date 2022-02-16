У Київській області водій Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика: фото

Дитина разом із батьком переходила дорогу в невстановленому місці.

У місті Кагарлик Київської області водій Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

Дитина разом із батьком переходила дорогу в невстановленому місці.

Про це повідомляє поліція Київської області.

За попередніми даними, водій повертався з Кагарлика. На перехресті, виїжджаючи з міста в напрямку Миронівки, водій допустив наїзд на дитину, яка разом з батьком переходила проїжджу частину дороги в невстановленому місці.

В результаті ДТП 7-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми. Дитину терміново доправленодо медичного закладу.

Батько хлопчика тілесних ушкоджень не отримав.

Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, в селі Чайки автомобіль загорівся просто під час руху.

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