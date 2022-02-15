Схопили за ноги в останню мить: у Києві патрульні врятували хлопця, який хотів стрибнути з вікна 12 поверху (моторошне відео 18+)

Копи затягнули чоловіка на балкон й, аби врятований більше не завдав собі шкоди, інспектори застосували кайданки.

У Києві патрульні врятували хлопця, який хотів стрибнути з вікна багатоповерхівки.

Днями небайдужий киянин зателефонував до поліції та повідомив, що бачить чоловіка, який перехилився з балкона, що на 12 поверсі. На думку очевидця, він хоче покінчити з життям.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Інспектори Інна Пилипюк та Денис Бундак негайно вирушили на вулицю Підлісну. Прибувши на місце, поліцейські побачили напівроздягненого хлопця, який стояв на перилах загального балкона 12-го поверху.

"На щастя, двері до балкона були відчиненими. Першою чоловіка побачила Інна, яка спробувала налагодити з ним контакт, проте на її слова він не реагував і за мить похитнувся. В цю ж секунду Інна зуміла схопити його за ноги й не дала стрибнути. Спільними зусиллями патрульні затягнули чоловіка на балкон й, аби врятований більше не завдав собі шкоди, інспектори застосували кайданки", - йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Патрульні врятували хлопця, який хотів стрибнути з багатоповерхівки Днями патрульні отримали виклик: заявник стверджував, що бачить чоловіка, який перехилився з балкона, що на 12-му поверсі. На думку очевидця він хоче покінчити з життям. Інспектори Інна Пилипюк та Денис Бундак негайно вирушили на вулицю Підлісну. Прибувши на місце, поліцейські побачили напівроздягненого громадянина, який стояв на перилі загального балкона 12-го поверху. На щастя, двері до балкона були відчиненими. Першою чоловіка побачила Інна, яка спробувала налагодити з ним контакт, проте на її слова він не реагував і за мить похитнувся. В цю ж секунду Інна зуміла схопити його за ноги й не дала стрибнути. Спільними зусиллями патрульні затягнули чоловіка на балкон й аби врятований більше не завдав собі шкоди, інспектори застосували кайданки. Інспектори викликали на місце бригаду медиків, які госпіталізували 24-річного громадянина до лікарні. Ми вдячні патрульним Інні та Денису чиї рішучі дії запобігли непоправному та врятували людське життя. #ПорядокЦеТи #Kyivpatrol #поліціякиєва #патрульнаполіція Опубліковано Патрульна поліція Києва Вівторок, 15 лютого 2022 р.

Інспектори викликали на місце бригаду медиків, які госпіталізували 24-річного громадянина до лікарні.

Нагадаємо, у Києві працівник "Нової пошти" кинувся до охопленої вогнем квартири, щоб урятувати жінку.

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