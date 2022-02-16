Змусив роздягнутися та демонстрував статевий орган: у Києві чоловік розбещував та пограбував дівчаток

Змусив роздягнутися та демонстрував статевий орган: у Києві чоловік розбещував та пограбував дівчаток

Крім того, педофіл відібрав у дітей гроші та продукти.

Оболонський суд Києва призначив покарання чоловіку за грабіж та розбещення 9-річної дівчинки та її подруги.

За скоєне винуватець найближчі п’ять років проведе за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, що подія сталась у липні 2021 року. Тоді до поліції звернулась киянка та повідомила, що у під’їзді багатоповерхівки невідомий вчинив розпусні дії щодо 9-річної доньки та її подруги.

"Поліцейські встановили, що зловмисник зайшов у ліфт за дітьми та завіз їх на останній поверх, де примусив роздягнутись, фотографував їх та демонстрував свій статевий орган. Крім того, він відібрав у потерпілих гроші та продукти. Менше як за добу співробітники поліції оперативно встановили та затримали фігуранта", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили педофілу про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх.

Вироком Оболонського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочинів та призначено покарання у вигляді п’яти років та шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у спортшколі в Харкові чоловік чіплявся до неповнолітніх дівчат.

Читайте також: