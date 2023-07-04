У Києві запроваджується обмеження руху для вантажівок

Обмеження запроваджується через спеку та стосується як вʼїзду до столиця, так і пересування містом.

У Києві від 5 липня запрваджуватимуть обмеження руху великовагових транспортних засобів за температури повітря більше +28 ºС. Зокрема, через перевищення денної температури повітря понад +28 °С від 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд і пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад сім тонн.

Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Такі обмеження запроваджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 7 липня 2012 року №1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

Департамент звертає увагу, що контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею здійснює Управління патрульної поліції в Києві.

"Просимо усіх водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей", - йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, 5 липня в Києві вночі стовпчики термометрів покажуть від +17°C до +19°C, а вдень - 28-30°С вище нуля.

Спека в Україні

Синоптики попереджають про сильну спеку в Україні вже цього тижня. Температура підвищиться на 3-5 градусів - хоча очікуються короткочасні дощі та грози. Над територією країни розташується поле підвищеного тиску.

"Тиждень обіцяє бути спекотним. Тож не забувайте про це та подбайте про свою безпеку", - радять синоптики Укргідрометцентру.

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