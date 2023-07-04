Обчистили рахунки українців на 17 млн грн: у Києві затримано банду шахраїв (фото)

Організатором злочинного угруповання виявився 36-річний киянин, до реалізації своїх злочинних намірів він залучив 11 учасників віком від 23 до 58 років.

У Києві поліція затримала банду шахраїв, які обчистили рахунки українців на 17 млн грн. Члени банди несанкціоновано втручалися в інтернет-банкінг та збували наркотики.

Про це повідомила поліція Києва.

"36-річний киянин залучив до протиправної діяльності ще 11 осіб. За допомогою фішингу учасники злочинної організації привласнили близько 17 млн грн з банківських рахунків громадян України. Крім того, зловмисники здійснювали виробництво та збут наркотичних речовин", - йдеться у повідомленні.

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Злочинна схема угрупування полягала у заволодінні чужими грошовими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу.

"Щоб отримати доступ до програмного забезпечення інтернет-банкінгу, який використовує у своїй діяльності приватний нотаріус, учасники ОЗГ розповсюдили шкідливий програмний засіб та здійснили перевипуск SIM-карти. В подальшому зловмисники переказували гроші з рахунків громадян так званим "дропам", яких у розпорядженні фігурантів було 59. Потім вказані грошові кошти були зняті з рахунків та розподілені між усіма членами злочинної організації", - розповіли у поліції.

Попередньо, сума збитків становить 17 млн гривень.

Організатором злочинного угруповання виявився киянин, 1987 року народження. До реалізації своїх злочинних намірів він залучив ще 11 учасників віком від 23 до 58 років. Усіх фігурантів затримала поліція.

За адресами проживання спільників поліцейські провели санкціоновані обшуки та встановили, що дана злочинна група також займається вирощуванням і збутом наркотичних речовин, а саме канабісом. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони, SIM-картки, гроші, флеш накопичувачі, а також обладнання для вирощування наркотичних засобів, пристрої для куріння, зіп-пакети, понад 140 кущів конопель та понад 500 грамів канабісу.

Слідчі повідомили про підозру 12 фігурантам у скоєнні низки злочинів та подали клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Нагадаємо, на Київщині затримали зухвалого шахрая з РФ, який дурив людей близько 20 років.

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