На ярмарках Києва заборонено продавати мʼясо, рибу та молочку

На столичних ярмарках від 4 до 31 липня тимчасово припинена реалізація швидкопсувних продуктів.

У Києві на сільськогосподарських та сезонних ярмарках від 4 до 31 липня тимчасово припинять реалізацію харчових продуктів, що швидко псуються. Йдеться про свіже м’ясо, м’ясопродукти та ковбасні вироби, живу та свіжоморожену рибу, морепродукти, молоко і молочну продукцію, кондитерські вироби з кремом тощо.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, таке рішення прийняли під час наради щодо організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці.

Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства "Світоч" і "Київська спадщина", що підпорядковані Департаменту.

Окрім того, під час проведення ярмарків організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.

Раніше Держпродспоживслужба посилила контроль за продовольчою продукцією на ярмарках і ринках у Києві. Такі заходи здійснюються на виконання протоколів Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв’язку з подіями в Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, у Київській області виявили небезпечну для життя інфекцію. У Броварах від лептоспірозу помер чоловік.

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