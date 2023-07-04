В Киеве вводится ограничение движения для грузовиков

Ограничение вводится из-за жары и касается как въезда в столицу, так и передвижения по городу.

В Киеве с 5 июля будут вводить ограничения движения тяжеловесных транспортных средств при температуре воздуха более +28ºС. В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 будут ограничивать въезд и передвижение по городу крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и погрузкой на ось более семи тонн.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Такие ограничения введены распоряжением Киевской городской государственной администрации от 7 июля 2012 г. №1173 "Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Департамент обращает внимание, что контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничение движения по улично-дорожной сети осуществляет Управление патрульной полиции в Киеве.

"Просим всех водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам", — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, 5 июля в Киеве ночью столбики термометров покажут от +17°C до +19°C, а днем — 28-30°С выше нуля.

Жара в Украине

Синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине уже на этой неделе. Температура повысится на 3-5 градусов – хотя ожидаются кратковременные дожди и грозы. Над территорией страны разместится поле повышенного давления.

"Неделя обещает быть жаркой. Поэтому не забывайте об этом и позаботьтесь о своей безопасности", — советуют синоптики Укргидрометцентра.

Читайте также: