У Києві судитимуть експосадовців банку "Аркада" за розтрату 16 млн грн: як діяла схема

У межах слідства забезпечено відшкодування вказаних збитків у повному обсязі, зазначили у прокуратурі.

У Києві затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох колишніх службових осіб банку "Аркада" , які у складі організованої групи вчинили розтрату коштів Фондів фінансування будівництва шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що у період 2017-2018 років директор департаменту по залученню коштів до Фондів фінансування будівництва АТ АКБ "Аркада" у змові з двома іншими посадовими особами вказаного банку організували незаконну схему розтрати грошових коштів довірителів фондів житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика".

Під виглядом рекламної акції "Разом дешевше" учасники схеми залучили кошти підставної особи для придбання 73 квартир у ЖК "Еврика" та "Патріотика" за заниженою вартістю.

Надалі під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, останньому поверталися кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою (поточною) вартістю.

Незаконними діями службовців банку довірителям Фондів фінансування будівництва ЖК "Еврика" та "Патріотика" завдано збитків на суму понад 16 млн гривень.

У межах слідства забезпечено відшкодування вказаних збитків у повному обсязі.

Нагадаємо, у вересні 2020 року НБУ ліквідувало скандальний банк "Аркада".

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