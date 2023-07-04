Співали й блокували двері: комісії Мінкульту завадили опечатати корпуси Києво-Печерської лаври

Комісія Мінкульту прибула 4 липня до Лаври для опечатування звільнених корпусів.

Комісія Міністерства культури 4 липня прибула до Києво-Печерської лаври, однак віряни та та ченці УПЦ МП не допустили представників комісії до приміщень. Комісії завадили опечатати звільнені корпуси Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Парафіяни УПЦ МП не пустили комісію до приміщень – вони заблокували входи та співали молитви.

Представники комісії Мінкульту викликали на місце правоохоронців і написали заяву про перешкоджання їхній роботі. Вони кажуть, що отримали всі юридичні документи від Міністерства культури та інформаційної політики, тож зараз вступають в права по об'єктах, що за законом належать заповіднику.

Нагадаємо, за рішенням суду до 4 липня ченці УПЦ МП повинні були звільнити приміщення Києво-Печерської лаври. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Однак в УПЦ МП заявили, що не залишать приміщення Лаври, стверджуючи про відсутність передумов опечатувати корпуси.

Виселення УПЦ МП з Лаври

Мінкульт розірвав угоду з УПЦ МП про оренду заповідника "Києво-Печерська лавра" через порушення під час користування майном. Тож УПЦ мала ще у березні залишити територію святині, однак цього не відбулося.

У червні комісія завершила роботу в лаврі і підписала із заповідником акт приймання-передавання держмайна. Заповідник висунув вимогу УПЦ МП звільнити територію протягом трьох робочих днів та повернути заповіднику його майно.

До Києво-Печерської лаври знову прибула комісія Мінкульту: що відбувається на місці

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