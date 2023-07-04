На Київщині померло двомісячне немовля, бо мати його не лікувала

Коли у дитини з’явилися ознаки застуди, мати не звернулася до лікаря для призначення лікування, у результаті чого малюк помер.

У Київські області помер двомісячний хлопчик, бо мати його не лікувала. Жінку судитимуть за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Ювенальні прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річної жінки за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка неналежно доглядала за своїм двомісячним сином, який від народження мав захворювання та потребував особливого догляду.

Коли у дитини з’явилися ознаки застуди, мати не звернулася до лікаря для отримання необхідної медичної допомоги та призначення лікування, у результаті чого малюк помер.



"Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала від гострої респіраторної вірусної інфекції", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, під Києвом, у лісосмузі Василькова, знайдено тіло неповнолітньої дівчини. У поліції кажуть, що дівчина вчинила самогубство.

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