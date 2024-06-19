У Києві "втомився" ще один міст (фото, відео)

У КМДА пояснили, що ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році.

Сьогодні, 19 червня, у Києві обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу.

Про це передають патрульна поліція Києва та Київська міська державна адміністрація. Фото та відео із місця події очевидці вже публікують у мережі.

Обвал частини Повітрофлотського шляхопроводу / Фото Telegram-канал "Реальний Київ"

Наразі автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом). Жертв і постраждалих внаслідок обвалу немає.

"На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху", – запевнили у КМДА і додали, що ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році.

У Київпастрансі додали, що через обвал затримується рух трамваїв №№ 1.

У Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу

Очевидці розповідають, що впала залізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року у Києві обвалився Дегтярівський міст.

Нагадаємо, що вираз "міст втомився" належить мерові столиці Віталієві Кличку. У лютому 2017 року в Києві завалився Шулявський шляхопровід. На місце події приїхав мер міста Віталій Кличко і потішив українців перлом про те, що "міст втомився". Після цієї заяви мера у Мережі створили безліч мемів і фотожаб.

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