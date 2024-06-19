У столиці 19 червня 35-річний зловмисник голими руками потрощив шість авто.

У Києві чоловік розбив одразу шість автомобілів на Оболоні. Серед них – машина ЗСУ.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні вранці (19 червня, - ред.) до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

Праоохоронці оперативно прибули на місце події та затримали зловмисник — 35-річного киянина, який проживає неподалік.

У Києві чоловік потрощив шість авто, одне з яких належить військовим / Фото: Поліція Києва / Facebook

"Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. Мотиву свого вчинку порушник пояснити не зміг", - додали в поліції.

Чоловіку готується повідомлення про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

У Києві чоловік потрощив шість авто, одне з яких належить військовим / Фото: Поліція Києва / Facebook

У Києві чоловік потрощив шість авто, одне з яких належить військовим / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочували неповнолітніх за гроші палити автомобілі військовослужбовців ЗСУ. В Україні нині вже затримано кілька осіб, причетних до такої діяльності. Однак Нацполіція попереджає, що інциденти можуть почастішати.

Детальніше про те, що відомо про підпали авто українських військових, хто за цим стоїть і яка мета таких дій, читайте на ТСН.ua.

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