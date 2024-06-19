Заманив додому допомогти з песиком: суд виніс вирок чоловіку, який розбещував 7-річну дівчинку

У Києві чоловіка засудили до восьми років в'язниці (ч. 2 ст. 156 КК України) за розбещення 7-річної дівчинки. Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Подільського районного суду м. Київ.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

В кінці травня 2022 року 28-річний обвинувачений помітив на дитячому майданчику сусідську дівчинку, що гралася з іншими дітьми.

Скориставшись відсутністю поряд матері, він вмовив дівчинку допомогти йому завести песика додому, на що дитина погодилась. Вже у квартирі засуджений почав вчиняти розпусні дії щодо дівчинки, а потім випустив її з квартири.

Щодо чоловіка також було ухвалено рішення про включення інформації про нього до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік зґвалтував та вбив 9-річну дівчинку.

Читайте також: