У Києві маршрутка влетіла в паркан: на місці аварії утворився затор – фото

Аварія сталася у Солом'янському районі столиці.
У Києві, на проспекті Повітряних сил, вранці 18 червня маршрутне таксі врізалося у паркан на узбіччі дороги.
За даними пабліків, у ДТП потрапила маршрутка 805. Інцидент, ймовірно, стався через погане самопочуття водія.
У патрульній поліції Києва розповіли, що у звʼязку з аварією утворився затор від вулиці В’ячеслава Чорновола в напрямку Севастопольської площі.
Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
Нагадаємо, на Київщині чоловік підірвав гранату просто на вулиці, є поранені.
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