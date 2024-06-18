У Києві маршрутка влетіла в паркан: на місці аварії утворився затор – фото

У Києві, на проспекті Повітряних сил, вранці 18 червня маршрутне таксі врізалося у паркан на узбіччі дороги.

За даними пабліків, у ДТП потрапила маршрутка 805. Інцидент, ймовірно, стався через погане самопочуття водія.

У патрульній поліції Києва розповіли, що у звʼязку з аварією утворився затор від вулиці В’ячеслава Чорновола в напрямку Севастопольської площі.

У Києві маршрутне таксі врізалося у паркан на узбіччі дороги / Фото: Труха. Київ

Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, на Київщині чоловік підірвав гранату просто на вулиці, є поранені.

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