Падіння Дегтярівського моста у Києві: з'явилися фото

На місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби.

У Києві впав Дегтярівський міст на Шулявці, який мали реконструювати до 30 листопада.

Як повідомили сайту ТСН.ua у поліції Києва, минулося без потерпілих.

Відомий фотограф Ян Доброносов оприлюднив фото моста, який обвалився.

Під час монтажу стався обвал балок Дегтярівського шляхопроводу

У КМДА уточнили, що на вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу стався обвал балок.

На місці події працюють аварійно-рятувальні служби.

Причини з'ясовують фахівці.

Нагадаємо, від 30 вересня до 2 жовтня буде закритий рух транспорту на примиканні вул. Олександра Довженка з вул. Олени Теліги. Відкрити рух новим Дегтярівським шляхопроводом планували до кінця цього року.

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