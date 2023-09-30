Падіння Дегтярівського моста у Києві: з'явилися фото

На місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби.
У Києві впав Дегтярівський міст на Шулявці, який мали реконструювати до 30 листопада.
Як повідомили сайту ТСН.ua у поліції Києва, минулося без потерпілих.
Відомий фотограф Ян Доброносов оприлюднив фото моста, який обвалився.
У КМДА уточнили, що на вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу стався обвал балок.
На місці події працюють аварійно-рятувальні служби.
Причини з'ясовують фахівці.
Нагадаємо, від 30 вересня до 2 жовтня буде закритий рух транспорту на примиканні вул. Олександра Довженка з вул. Олени Теліги. Відкрити рух новим Дегтярівським шляхопроводом планували до кінця цього року.
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