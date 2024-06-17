У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції: що відомо

Вже виявлено 14 випадків захворюваності на гостру кишкову інфекцію серед дітей, які прибули до одного з готелів Києва, усі хворі діти госпіталізовані.

У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

"До Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві 14 червня надійшов лист-повідомлення Державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України" про реєстрацію 14 випадків захворюваності на гостру кишкову інфекцію серед дітей, прибулих до одного з готелів міста Києва. Всі хворі діти госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти ГУ розпочали позапланову перевірку потужності, яка здійснює обіг харчової продукції на суб`єкті господарювання, з яким ймовірно пов’язаний спалах інфекції, з відбором зразків сировини для лабораторних досліджень, проб води, змивів із об`єктів навколишнього середовища, бактеріологічного дослідження персоналу на носійство кишкових інфекцій.

Під час інспектування на потужності виявлені порушення законодавства про харчові продукти.

Для локалізації, ліквідації спалаху та запобігання подальшому розповсюдженню інфекції, що становила загрозу здоров`ю, вжито всіх необхідних заходів. Підготовлені рішення про тимчасове припинення виробництва та/ або обігу харчових продуктів, припис про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти. Епідеміологічне розслідування триває.

Про результати буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у Києві діти отруїлися шоколадом із наркотичними речовинами.

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