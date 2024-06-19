Замах на казахського журналіста у Києві: дружина Садикова розповіла про його стан і назвала ім'я замовника

У Києві 18 червня було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонер Айдоса Садикова. Невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував потерпілий та його дружина, здійснив постріл у чоловіка та втік. За словами дружини Айдоса, її чоловік перебуває в лікарні у важкому стані. Вчора його прооперували, втім лікарі ніяких прогнозів поки не дають.

Про це Наталія Садикова розповіла в коментарі "РБК-Україна".

За її словами, Айдос Садиков пережив досить складну ніч, він має поранення в голову.

"Айдос все ще живий. Він пережив цю ніч, хоча лікарі вчора мені казали, що на це дуже маленька надія. Він у дуже важкому стані, він поранений у голову і це важке поранення. Ніяких прогнозів зараз лікарі не роблять, але вони намагаються зробити все, що від них залежить", - розповіла Садикова.

Вона заявила, що це був наглий та цинічний замах в центрі Києва.

"Це дуже цинічний замах на вбивство. Ми заїжджали у двір, Айдос був за кермом, я сиділа поруч на сидінні. І в цей час цей чоловік вийшов з-за дерева я так розумію, ми його не бачили коли заїжджали, і він зробив цей постріл. Це була дуже професійна людина. Я була поруч з Айдосом і все це сталось на моїх очах, він одразу почав стікати кров’ю", - згадує дружина Садикова.

Наталія Садикова переконана, що ціллю нападника був лише її чоловік, оскільки злочинець зробив лише один постріл. У замаху на вбивство вона звинуватила президента Казахстану.

"Це тільки для нього потрібно, щоб закрити Айдосу рота. Айдос понад 20 років займається опозиційною діяльністю. Канал "БАСЕ" – це тільки один із кроків цієї діяльності. І він справді забрав дуже велику аудиторію, це 1,5 млн десь у всіх соцмережах. Це дуже велика аудиторія для Казахстану...Він допомагав організовувати протести в Казахстані... І тому він був як кістка у горлі для Касима-Жомарта Токаєва (президента Казахстану - ред.). Він головний замовник цього вбивства і в мене немає ніяких сумнівів у цьому", - наголосила Наталя Садикова.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування у справі щодо замаху на казахського журналіста.

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