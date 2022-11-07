Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві встановили тарифи на паркування авто: яка вартість

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
456
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві встановили тарифи на паркування авто: яка вартість

Фото: КМДА

"Київтранспарксервіс" оприлюднив вартість платного паркування у столиці.

Від понеділка, 7 листопада, у Києві починають діяти тарифи на користування майданчиками для платного паркування автомобілів.  

Про це повідомляє КМДА.

Вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" залежно від зони паркування встановлено в розмірі: 

  • І зона – 35 гривень; 
  • ІІ зона – 25 гривень; 
  • ІІІ зона – 5 гривень. 

Абонементний талон на паркування діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах наступна:

  • І-ІІІ – 5733 гривні;
  • І-ІІ – 5145 гривень;
  • ІІ-ІІІ – 2940 гривень;
  • ІІІ – 882 гривні.

Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль від 8:00 до 22:00 в межах паркувальних зон становить:

  • І-ІІІ – 390 гривень; 
  • І-ІІ – 350 гривень;
  • ІІ-ІІІ – 250 гривень; 
  • ІІІ – 50 гривень.

Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування встановлено в розмірі:

  • до години включно – 5 грн;
  • до 2 годин включно – 10 грн;
  • до 12 годин включно – 11 грн;
  • до 13 годин включно – 16 грн;
  • до 14 годин включно – 21 грн;
  • за добу – 22 гривні.

В КМДА також нагадали, що знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування можна в застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування". Можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року з’явиться у застосунку наступного тижня.

Нагадаємо, мешканців Київської області попереджають про екстрені відключення світла 7 листопада, попередні графіки можуть не діяти.

Читайте також:

На столичній Троєщині немає жодного укриття - перевірка "Сніданку"

На столичній Троєщині немає жодного укриття - перевірка "Сніданку"

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
456
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація