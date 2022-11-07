У Києві встановили тарифи на паркування авто: яка вартість

"Київтранспарксервіс" оприлюднив вартість платного паркування у столиці.
Від понеділка, 7 листопада, у Києві починають діяти тарифи на користування майданчиками для платного паркування автомобілів.
Про це повідомляє КМДА.
Вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" залежно від зони паркування встановлено в розмірі:
- І зона – 35 гривень;
- ІІ зона – 25 гривень;
- ІІІ зона – 5 гривень.
Абонементний талон на паркування діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах наступна:
- І-ІІІ – 5733 гривні;
- І-ІІ – 5145 гривень;
- ІІ-ІІІ – 2940 гривень;
- ІІІ – 882 гривні.
Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль від 8:00 до 22:00 в межах паркувальних зон становить:
- І-ІІІ – 390 гривень;
- І-ІІ – 350 гривень;
- ІІ-ІІІ – 250 гривень;
- ІІІ – 50 гривень.
Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування встановлено в розмірі:
- до години включно – 5 грн;
- до 2 годин включно – 10 грн;
- до 12 годин включно – 11 грн;
- до 13 годин включно – 16 грн;
- до 14 годин включно – 21 грн;
- за добу – 22 гривні.
В КМДА також нагадали, що знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування можна в застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування". Можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року з’явиться у застосунку наступного тижня.
Нагадаємо, мешканців Київської області попереджають про екстрені відключення світла 7 листопада, попередні графіки можуть не діяти.
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