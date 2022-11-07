У Києві чоловік розбещував та ґвалтував свою 8-річну падчерку: мама роками не знала

В Києві чоловік протягом декількох років розбещував та ґвалтував свою 8-річну падчерку.

В Києві правоохоронці затримали чоловіка, який протягом декількох років ґвалтував свою 8-річну падчерку.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як стало відомо, чоловік декілька років вчиняв дії сексуального характеру відносно малолітньої дівчинки. Про це до поліції повідомила мама дитини.

Вже згодом стало відомо, що з 2019 року чоловік розбещував та схиляв дитину до вступу у статевий зв’язок неприродним шляхом. Згодом про протиправні дії зловмисника дізналась мати потерпілої та повідомила про це правоохоронним органам.

“Поліцейські затримали раніше не судимого 36-річного киянина. Окрім того, під час проведення обшуку за місцем мешкання фігуранта, слідчі спільно з працівниками управління протидії кіберзлочинам у місті Києві вилучили системний блок, мобільні телефони та флеш-накопичувачі із фото- та відеоматеріалами порнографічного змісту”, - розповіли в Нацполіції Києва.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 620 250 гривень. Якщо в суді буде доведено їого провину, він вирушить за ґрати на термін до 15 років.

Нагадаємо, що у Києві чоловік зґвалтував 15-річну дівчину з інвалідністю. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

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