"Готуємося": у КМДА пояснили заяву про евакуацію киян у разі блекауту

Влада Києва підготувала план евакуації місцевого населення на випадок повної відмови електромережі у столиці через обстріли РФ.

Цю інформацію підтвердив голова департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук у коментарі Суспільному.

Роман Ткачук пояснив, що влада розглядає всі можливі варіанти дій в разі тотального блекауту, зокрема, й евакуацію населення. Посадовець зауважив, що зараз киян не просять виїжджати з міста, оскільки потреби немає.

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"Система готова до такого кроку, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію", - сказав Ткачук.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. У столиці уже зараз підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води на випадок ймовірного блекауту.

Видання The New York Times з посиланням на Романа Ткачука написало, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців міста можуть тимчасово евакуювати. Видання пише, що офіційним особам у столиці повідомили, що вони, ймовірно, отримають повідомлення принаймні за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою.

Крім того, за словами Кличка, масових новорічних святкувань цьогоріч точно не буде. Щодо того, чи буде новорічна ялинка у такі складні часи, ще вирішують.

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