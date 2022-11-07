В Киеве установили тарифы на парковку авто: какая стоимость

"Киевтранспарксервис" обнародовал стоимость платной парковки в столице.
С понедельника, 7 ноября, в Киеве начинают действовать тарифы на пользование площадками для платной парковки автомобилей.
Об этом сообщает КГГА.
Стоимость парковки за 1 час на отведенных платных парковках КП "Киевтранспарксервис" в зависимости от зоны парковки установлена в размере:
- I зона – 35 гривен;
- ІІ зона – 25 гривен;
- ІІІ зона – 5 гривен.
Абонементный парковочный талон будет действовать с первого до последнего дня календарного месяца. Его месячная стоимость в парковочных зонах следующая:
- I-III – 5733 гривны;
- I-II – 5145 гривен;
- ІІ-ІІІ – 2940 гривен;
- ІІІ – 882 гривны.
Стоимость дневного абонементного талона на легковой автомобиль с 8:00 до 22:00 в пределах парковочных зон составляет:
- I-III – 390 гривен;
- I-II – 350 гривен;
- ІІ-ІІІ – 250 гривен;
- ІІІ – 50 гривен.
Стоимость услуг на парковку на специально оборудованных перехватывающих площадках в зависимости от количества часов парковки установлена в размере:
- до часа включительно – 5 грн.;
- до 2 часов включительно – 10 грн;
- до 12 часов включительно – 11 грн;
- до 13 часов включительно – 16 грн;
- до 14 часов включительно – 21 грн;
- за сутки – 22 гривны.
В КГГА также напомнили, что найти парковку и узнать ее стоимость можно в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка". Возможность приобрести месячные парковочные абонементы на декабрь 2022 появится в приложении на следующей неделе.
Напомним, жителей Киевской области предупреждают об экстренных отключениях света 7 ноября, предварительные графики могут бездействовать.
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