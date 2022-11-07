В Киеве установили тарифы на парковку авто: какая стоимость

С понедельника, 7 ноября, в Киеве начинают действовать тарифы на пользование площадками для платной парковки автомобилей.

Об этом сообщает КГГА.

Стоимость парковки за 1 час на отведенных платных парковках КП "Киевтранспарксервис" в зависимости от зоны парковки установлена в размере:

I зона – 35 гривен;

ІІ зона – 25 гривен;

ІІІ зона – 5 гривен.

Абонементный парковочный талон будет действовать с первого до последнего дня календарного месяца. Его месячная стоимость в парковочных зонах следующая:

I-III – 5733 гривны;

I-II – 5145 гривен;

ІІ-ІІІ – 2940 гривен;

ІІІ – 882 гривны.

Стоимость дневного абонементного талона на легковой автомобиль с 8:00 до 22:00 в пределах парковочных зон составляет:

I-III – 390 гривен;

I-II – 350 гривен;

ІІ-ІІІ – 250 гривен;

ІІІ – 50 гривен.

Стоимость услуг на парковку на специально оборудованных перехватывающих площадках в зависимости от количества часов парковки установлена в размере:

до часа включительно – 5 грн.;

до 2 часов включительно – 10 грн;

до 12 часов включительно – 11 грн;

до 13 часов включительно – 16 грн;

до 14 часов включительно – 21 грн;

за сутки – 22 гривны.

В КГГА также напомнили, что найти парковку и узнать ее стоимость можно в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка". Возможность приобрести месячные парковочные абонементы на декабрь 2022 появится в приложении на следующей неделе.

Напомним, жителей Киевской области предупреждают об экстренных отключениях света 7 ноября, предварительные графики могут бездействовать.

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