Отключения света в Киевской области 7 ноября будут длиннее обычного: график ДТЭК

В Киевской области будут применять экстренные отключения света.

В понедельник, 7 октября, в Киевской области будут применены экстренные отключения электроэнергии. Составленные ранее графики не будут действовать после семи утра.

Света не будет дольше обычного, предупредили в ДТЭК "Киевские региональные электросети".

В компании объяснили, что энергосистема испытывает еще больший дисбаланс из-за возрастания потребления электроэнергии.

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По прогнозу, 7 ноября дефицит в энергосистеме будет на 23% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений.

"С 6 до 7 утра отключения будет происходить согласно графику. С 7 утра – будут применены экстренные отключения, во время которых графики не действуют", — подчеркнули в ДТЭК.

Графики стабилизационных отключений в Киевской области, которые будут действовать до семи утра, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в понедельник, 7 ноября, в Киеве будут массово отключать свет. Графики отключений не будут работать.

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