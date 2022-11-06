Отключения света в Киевской области 7 ноября будут длиннее обычного: график ДТЭК

В Киевской области будут применять экстренные отключения света.
В понедельник, 7 октября, в Киевской области будут применены экстренные отключения электроэнергии. Составленные ранее графики не будут действовать после семи утра.
Света не будет дольше обычного, предупредили в ДТЭК "Киевские региональные электросети".
В компании объяснили, что энергосистема испытывает еще больший дисбаланс из-за возрастания потребления электроэнергии.
По прогнозу, 7 ноября дефицит в энергосистеме будет на 23% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений.
"С 6 до 7 утра отключения будет происходить согласно графику. С 7 утра – будут применены экстренные отключения, во время которых графики не действуют", — подчеркнули в ДТЭК.
Графики стабилизационных отключений в Киевской области, которые будут действовать до семи утра, можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в понедельник, 7 ноября, в Киеве будут массово отключать свет. Графики отключений не будут работать.
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